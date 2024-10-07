Можно ли самостоятельно рассчитать платеж за свет

Чтобы проверить корректные ли начисления осуществил регулятор, можно сделать расчеты самостоятельно. Для этого нужно зафиксировать данные счетчика за месяц.

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То есть, от актуальных показателей отнять данные за прошлый месяц. Таким образом мы получим количество израсходованных киловатт за этот период.

Напомним! Чтобы снять показатели, нужно зафиксировать цифровые значения на счетчике, кроме тех, что выделены запятой или красным цветом.

Если полученный результат не совпадает с теми данными, которые предоставил регулятор, потребитель может обратиться в контакт-центр для получения объяснений. В случае ошибки, платежка будет пересчитана.

Обратите внимание! Тариф на электроэнергию сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако некоторые украинцы могут платить вдвое меньше, кто это вы можете узнать здесь.