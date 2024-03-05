Усе можна зробити самостійно: як розрахувати розмір пенсії

У 2024 році українці мають можливість розрахувати розмір пенсії самостійно. Розмір майбутніх виплат залежить від страхового стажу та зарплати.

Як розрахувати пенсію

Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Читайте також Індексація пенсій: кому не чекати зростання виплат у березні

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Аби вийти на пенсію у 2024 році, українцям потрібно напрацювати певну кількість стажу. Варто пам'ятати, що вимоги до нього ростуть щороку і тепер вони такі:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

До 2028 року вимоги для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть на 12 місяців щороку. Тож наприкінці, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно буде пропрацювати 35 років.