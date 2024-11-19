Як самостійно розрахувати розмір своєї субсидії на дрова: покрокова інструкція
Українці можуть отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (СГТП). Розмір цієї допомоги визначається індивідуально.
Як провести розрахунки самостійно
Аби визначити субсидію, необхідно відмінусувати з розміру плати за СГТП обов'язковий платіж, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Спочатку потрібно визначити розмір плати за СГТП. Для цього необхідно знати норми та граничні показники палива. Ці значення утверджені постановою уряду № 356 від 23 квітня 2012 року
У 2024 році граничні показники такі:
- за скраплений газ – 382,46 гривні за 1 балон;
- за тверде паливо – 3 824, 63 гривні за тонну.
Норми, при цьому, такі:
- за скраплений газ – 2 балони (на 1 – 2 особи), 3 балони (на 3 – 4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб);
- за тверде паливо – 2 тонни на домогосподарство.
Розберемося на прикладі як це розрахувати для конкретно визначеного домогосподарства, де проживає 2 особи: (382,46*2 балони) + (3 824, 63*2 тонни) = 8 414,18 гривні.
Зверніть увагу! Формулу розрахунку обов'язкового платежу ви можете знайти тут.