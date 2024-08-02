Прогноз на 2024 рік: що буде з українською економікою

Українська економіка зазнала значних потрясінь через повномасштабну війну. З початку теперішнього року економічна ситуація покращується.

Що буде з українською економікою у 2024

НБУ у своєму прогнозі зазначив, що економічна активність у другому півріччі 2024 року буде сповільнюватись. Це пов'язано з дефіцитом електроенергії.

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Ліпші за очікування результати І кварталу 2024 року, дещо вищі оцінки врожаїв за рахунок збільшення посівних площ та ширший дефіцит бюджету зумовили поліпшення прогнозу реального ВВП у 2024 році до 3,7%,

– йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ.

Збільшення дефіциту електроенергії стримає зростання ВВП. Не можна ігнорувати і інший фактор, що обмежить темпи відновлення економіки – недостатня кількість працівників.

НБУ припускає поступову нормалізацію економічної діяльності з урахуванням високої адаптивності бізнесу та населення, що була одним з основних чинників відновлення економічної активності з середини 2022 року. Ризики, пов’язані з перебігом війни, є визначальними для цього макроекономічного прогнозу. Тривала війна високої інтенсивності, зокрема, може суттєво позначатись на всіх показниках цього прогнозу,

– повідомляє НБУ.

Завдяки м’якій фіскальній політиці та пожвавленню попиту ззовні, нормалізація економічних умов триватиме. Вірогідно, економіка України у 2025 – 2026 році зростатиме на 4 – 5%.