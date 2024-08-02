Что будет с украинской экономикой в 2024 году

НБУ в своем прогнозе отметил, что экономическая активность во втором полугодии 2024 года будет замедляться. Это связано с дефицитом электроэнергии.

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Лучше ожидаемых результаты I квартала 2024 года, несколько выше оценки урожаев за счет увеличения посевных площадей и шире дефицит бюджета обусловили улучшение прогноза реального ВВП в 2024 году до 3,7%,

– говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Увеличение дефицита электроэнергии сдержит рост ВВП. Нельзя игнорировать и другой фактор, что ограничит темпы восстановления экономики – недостаточное количество работников.

НБУ предполагает постепенную нормализацию экономической деятельности с учетом высокой адаптивности бизнеса и населения, что была одним из основных факторов восстановления экономической активности с середины 2022 года. Риски, связанные с ходом войны, являются определяющими для этого макроэкономического прогноза. Длительная война высокой интенсивности, в частности, может существенно сказываться на всех показателях этого прогноза,

– сообщает НБУ.

Благодаря мягкой фискальной политике и оживлению спроса извне, нормализация экономических условий будет продолжаться. Вероятно, экономика Украины в 2025 – 2026 году возрастет на 4 – 5%.