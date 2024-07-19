Яку свердловину запускає Укргазвидобування у липні

Укргазвидобування активно працює над відкриттям нових свердловин. Таким чином збільшується кількість газу, яку може видобувати Україна зі своїх надер.

Що відомо про нову свердловину

Нова свердловина має дебіт 145 тисяч кубічних метрів газу на добу. Її глибина – 3 200 метрів.

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Сергій Лагно Генеральний директор Укргазвидобування Свердловину пробурили в північно-східній частині родовища, де буріння не велось близько десяти років, його відновили тільки минулого року. Хочу подякувати колективу, зусиллями якого від початку року на цьому родовищі запустили 6 нових експлуатаційних свердловин. І це ще не межа, до кінця цього року тут плануємо ввести в дію ще 13 експлуатаційних свердловин.

Нова свердловина є оціночно-експлуатаційною. Її бурили та облаштовували протягом 5 місяців. Місцезнаходження свердловини обрали, зважаючи на такі фактори: