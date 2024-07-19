Що відомо про нову свердловину

Нова свердловина має дебіт 145 тисяч кубічних метрів газу на добу. Її глибина – 3 200 метрів.

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Сергій Лагно Генеральний директор Укргазвидобування Свердловину пробурили в північно-східній частині родовища, де буріння не велось близько десяти років, його відновили тільки минулого року. Хочу подякувати колективу, зусиллями якого від початку року на цьому родовищі запустили 6 нових експлуатаційних свердловин. І це ще не межа, до кінця цього року тут плануємо ввести в дію ще 13 експлуатаційних свердловин.

Нова свердловина є оціночно-експлуатаційною. Її бурили та облаштовували протягом 5 місяців. Місцезнаходження свердловини обрали, зважаючи на такі фактори: