Що відомо про нову свердловину
Нова свердловина має дебіт 145 тисяч кубічних метрів газу на добу. Її глибина – 3 200 метрів.
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Свердловину пробурили в північно-східній частині родовища, де буріння не велось близько десяти років, його відновили тільки минулого року. Хочу подякувати колективу, зусиллями якого від початку року на цьому родовищі запустили 6 нових експлуатаційних свердловин. І це ще не межа, до кінця цього року тут плануємо ввести в дію ще 13 експлуатаційних свердловин.
Нова свердловина є оціночно-експлуатаційною. Її бурили та облаштовували протягом 5 місяців. Місцезнаходження свердловини обрали, зважаючи на такі фактори:
- попередню сейсмічну розвідку;
- 3D модель родовища.