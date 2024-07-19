Что известно о новой скважине

Новая скважина имеет дебит 145 тысяч кубических метров газа в сутки. Ее глубина – 3 200 метров.

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Сергей Лагно Генеральный директор Укргаздобычи Скважину пробурили в северо-восточной части месторождения, где бурение не велось около десяти лет, его восстановили только в прошлом году. Хочу поблагодарить коллектив, усилиями которого с начала года на этом месторождении запустили 6 новых эксплуатационных скважин. И это еще не предел, до конца этого года здесь планируем ввести в действие еще 13 эксплуатационных скважин.

Новая скважина является оценочно-эксплуатационной. Ее бурили и обустраивали в течение 5 месяцев. Местонахождение скважины выбрали, учитывая следующие факторы: