24 березня, 11:22
США заробили 5 мільярдів доларів за день, завдяки продажу спеціальних карток
Основні тези
- США заробили 5 мільярдів доларів за один день завдяки продажу "золотих карт", що надають право на постійне проживання.
- Продано 1000 карт, кожна з яких коштувала 5 мільйонів доларів.
США запустили програму продажу "золотих карт". Завдяки цьому в американський бюджет надійшло 5 мільярдів доларів лише за один день.
Які карти продали у США
"Золоті карти" США це право на постійне проживання, пише 24 Канал з посиланням на Financial Express.
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Як сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік, кожна з цих карток коштувала 5 мільйонів доларів. Попри це, лише за один день було продано 1000 таких карт.
За прогнозом Трампа, ця ініціатива може збагатити американський бюджет на 5 трильйонів доларів.
Зверніть увагу! Вважається, що потенційними покупцями "золотих карт" можуть стати 37 мільйонів людей зі всього світу.
Що відомо про цю програму?
Впровадження "золотих карт" – це альтернатива інвесторській візі EB-5. Американська адміністрація планує її повністю замінити. Говард Лутнік навіть раніше заявляв, що "програма EB-5 була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства". Кошти від продажу "золотих карт" будуть використані для скорочення національного боргу США (зараз він перевищує 36 трильйонів доларів).