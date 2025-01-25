Житло від держави: як ветерани можуть стати на квартирний облік

Ветерани війни, особам з інвалідністю внаслідок бойових дій, а також членам сімей загиблих героїв мають право стати на квартирний облік й отримати житло. Процедура включає подачу заяви та необхідних документів до місцевих органів влади чи через ЦНАП.

Як стати на квартирний облік

Відомо, що у 2024 році Кабмін виділив додаткові 400 мільйонів гривень на придбання житла для ветеранів, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Відтак ветерани мають право стати на квартирний облік за місцем проживання, або за місцем роботи. Звертатися можна до виконавчого комітету місцевої ради, через сервісні центри ЦНАПу, до адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або іншого громадського об'єднання (організації) за місцем роботи громадян тощо.

Зверніть увагу! Житло може бути надане за рішенням виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у разі вільного житлового фонду.

Право на отримання мають ті, хто перебуває на квартирному обліку та відповідають таким критеріям:

Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав, участь у Революції Гідності);

ВПО, які є УБД, або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (АТО/або ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування в базі даних ВПО;

Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок участі у бойових діях на території інших держав, Революції Гідності;

Члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України.

Які документи необхідно мати

заяву про взяття на квартирний облік (підписується членами сім'ї, які разом проживають);

довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого), або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України.

копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

у разі наявності членів сім'ї – довідки про те, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи.

Після розгляду заяви ветеран отримає довідку про взяття на квартирний облік або ж повідомлення про відмову. Зазвичай причиною відмови може стати як неповний пакет документів, так і відсутність потреби в поліпшенні умов.