Як учасникам бойових дій отримати безоплатне житло

Українські військовослужбовці мають право на безоплатне житло. Нерухомість надається, якщо особа підпадає під визначені критерії.

Що потрібно для отримання грошової компенсації на житло

Щоб отримати грошову компенсацію, особа має потребувати поліпшення житлових умов та перебувати на квартирному обліку за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

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Грошова компенсація виплачується в порядку черговості постановки на квартирний облік,

– йдеться в повідомленні КОВА.

Як оформити компенсацію

Аби оформити грошову компенсацію, потрібно подати спеціальну заяву до органу соціального захисту населення (де громадянин перебуває на квартирному обліку). Також потрібно додати такі документи:

копії документів, які посвідчують особу;

копії посвідчень (наприклад, УБД);

Залежно від категорії осіб додатково подаються копії довідки про безпосередню участь в АТО/ООС, довідки військово-лікарської комісії, довідки керівника АТЦ СБУ, ГШ ЗСУ,

– повідомляє КОВА.