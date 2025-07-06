Яка буде пенсія, якщо маєш 21 рік стажу
- Особа з 21 роком стажу може вийти на пенсію у 65 років.
- При зарплаті 20 тисяч гривень, стажі 21 рік і виході на пенсію у 65 років, розмір пенсії складе орієнтовно 5 тисяч гривень.
Щоб визначити розмір пенсії, потрібно врахувати кількість набутого стажу та дохід. Не останню роль грає і вік виходу на заслужений відпочинок.
Яка пенсія буде при стажі 21 рік
При стажі 21 рік особа може вийти на пенсію лише у 65 років. Зробити у 60 та 63 неможливо. Річ у тім, що для цього, вказаної кількості стажу недостатньо, пише 24 Канал.
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Зверніть увагу! Аби піти на пенсію у 63 роки у 2025 році потрібно 22 роки стажу.. Враховуючи вказані умови, вихід на пенсію можна пришвидшити. Ще рік стажу є можливість докупити.
Проведемо розрахунки з урахуванням, що особа мала середній дохід. Дотримаємось таких умов:
- Зарплата особи – 20 тисяч гривень.
- Вік виходу на заслужений відпочинок – 65 років.
- Кількість стажу – 21 рік.
При таких вихідних даних, якщо особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах, пенсія складе орієнтовно – 5 тисяч гривень.
Розмір пенсії при зарплаті більш як 20 тисяч гривень і стажі 21 рік / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зауважте! Вказані розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.