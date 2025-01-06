Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб: що відомо

Польща і Україна планують організувати спільний газовий хаб. Це рішення, затверджене меморандумом, що підписали обидві країни у 2024 році.

Як будуть організовувати цей хаб

Посол Василь Боднар наголосив, що зараз відбувається опрацювання можливості добудови відповідних інтерконекторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Читайте також Як змінився розмір прожиткового мінімуму у 2025 році

Василь Боднар Посол України в Польщі Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Швіноущу, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ.

Як зазначає Бондар, цей механізм є важливим елементом системи енергетичної безпеки. До того ж реалізація цього плану сприятиме незалежності від російської сировини.

Зверніть увагу! Бондар Зазначив, що Україна має достатньо підземних газосховищ, які можуть зберігати газ, закуплений влітку.