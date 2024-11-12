Може бути гірше: українці турбуються через зростання курсу та збільшення цін

Індекс споживчих настроїв українців зменшився у жовтні цього року. Загалом він знизився на 3,8 пункту та сягнув 68,8 пунктів.

Чому знизився індекс споживчих настроїв

Українці почали більше переживати через зростання курсу долара. Також хвилювання серед населення спричиняє поступове збільшення цін, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Info Sapiens.

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Зауважте! Індекс споживчих настроїв розраховується на основі думки 1 тисячі осіб старше 16 років. Респондентів обирають випадково.

Продовжуємо спостерігати негативну динаміку індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року,

– наголошують аналітики.

Зверніть увагу! Інфляційні та девальваційні очікування також не зазнали змін.

Як змінились інші показники:

Індекс поточного становища у жовтні склав 54,3 пункту, це на 1,5 пункту менше ніж у вересні.

у жовтні склав 54,3 пункту, це на 1,5 пункту менше ніж у вересні. Індекс очікуваної динаміки безробіття – у жовтні сягнув 127,5 пунктів – збільшився на 6,9 пункту, у порівнянні з вересневим показником.

– у жовтні сягнув 127,5 пунктів – збільшився на 6,9 пункту, у порівнянні з вересневим показником. Індекс девальваційних очікувань – склав у жовтні 172,4 пункту – на 2,7 пункту більше ніж у вересні.

– склав у жовтні 172,4 пункту – на 2,7 пункту більше ніж у вересні. Індекс економічних очікувань – у жовтні 78,5 пунктів – зменшився на 5,3 пункту, порівняно зі значенням у вересні.

– у жовтні 78,5 пунктів – зменшився на 5,3 пункту, порівняно зі значенням у вересні. Індекс інфляційних очікувань – сягнув 190,7 пункту у жовтні – на 2,9 пункту більше ніж у вересні.