Як отримувати польську пенсію в Україні та що для цього треба

Українці, які легально працюють у Польщі та сплачують внески до системи соціального страхування (ZUS), можуть претендувати на польську пенсію. Це можливо завдяки угоді між Україною та Польщею, підписаній у 2012 році.

Як отримувати польську пенсію

Страховий стаж, набутий в Україні, враховується при призначенні пенсії в Польщі, передає 24 Канал з посиланням на видання In Poland.

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Основні умови для отримання польської пенсії:

Пенсійний вік – 60 років для жінок, 65 років для чоловіків.

Страховий стаж – мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. До польського стажу можуть зараховуватися роки, відпрацьовані в Україні.

Внески – обов’язковою умовою є сплата страхових внесків до польського пенсійного фонду (ZUS).

Легальне перебування – потрібно мати підтвердження легального проживання в Польщі.

Виплати – українці можуть отримувати пенсії одночасно з Польщі та України. Розмір виплат розраховується пропорційно до стажу, набутого в кожній країні.

Українці можуть отримувати пенсії одночасно з обох країн. Виплати будуть пропорційно розподілені залежно від стажу в кожній країні.​

Який розмір пенсії

Мінімальна пенсія в Польщі у 2025 році становить 1 780,96 злотих брутто. Після індексації у березні 2025 року вона зросла до 1 884,61 злотих брутто.​

Якщо загальна сума української та польської пенсій нижча за мінімальну польську пенсію, ZUS може виплатити доплату до цього рівня.​

Як подати заявку

Заяву на пенсію можна подати особисто у відділенні ZUS або через Платформу електронних послуг ZUS (PUE ZUS).​

Зауважте! Необхідно надати документи, що підтверджують трудовий стаж в Україні та Польщі, а також документи, що підтверджують легальне перебування в Польщі.​