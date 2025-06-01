Ви могли не знати цього раніше: як українцям уникнути боргів за комунальні послуги

Попри повномасштабне вторгнення Росії, українці повинні сплачувати за комунальні послуги. Однак існують випадки, коли людина може звернутися до постачальника та попросити призупинити нарахування послуг.

Як уникнути боргів за комуналку

Це можливо, якщо людина відсутня у квартирі понад 30 днів поспіль, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

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Аби уникнути боргів за комуналку, людині слід подати заяву (це можна зробити як в електронному форматі, так і просто надіслати поштою) та низку документів:

довідку про перетин кордону;

документи, що підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або інший документ, що свідчить про фактичну відсутність мешканця.

Важливо! Нарахування за обслуговування багатоквартирного будинку та опалення продовжаться навіть за відсутності мешканця у квартирі.