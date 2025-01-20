20 січня 2025, 11:22
Як може змінитись механізм надання пільг на комуналку
Основні тези
- Кабмін затвердив новий проєкт закону про прив'язку пільг на комуналку до своєчасності оплати ЖКП.
- Пільгові категорії громадян мають щомісячно використовувати кошти виплаченої пільги для оплати ЖКП.
Кабмін затвердив новий проєкт закону. Якщо його приймуть, пільги на комуналку будуть прив'язані до своєчасності оплати за ЖКП.
Про що йдеться в новому законопроєкті
Відповідно до нового проєкту закону, пільгових категорій громадян хочуть зобов'язати щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.
При цьому, умови надання пільг у випадку наявності заборгованості будуть визначатися порядком, який має визначити Кабмін.
Зверніть увагу! Для соціальної підтримки громадян, державою надаються пільги на оплату ЖКП та субсидії. Таким чином, розмір комуналки зменшується.