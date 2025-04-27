Пенсія не надходила кілька років: як повернути виплати
- Пенсіонери можуть відновити втрачену пенсію, якщо вони тимчасово перебували за кордоном, за умови, що не отримували виплати через власну провину.
- Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення, виплати здійснюються одноразово за 12 місяців, а решта рівними частинами щомісяця.
Якщо ви не отримували пенсію протягом кількох років, держава надає можливість повернути ці виплати. Однак є певні обмеження, про які варто знати.
Хто може відновити втрачену пенсію в Україні
Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають право отримати свою пенсію з України, навіть якщо не отримували її кілька років, за умови виконання певних вимог, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, передає 24 Канал.
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За чинним законодавством, компенсацію за неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянин не отримував виплати через власну провину. Тому громадяни, які тривалий час перебували за кордоном і не отримували пенсію, можуть відновити виплати, звернувшись до ПФУ з відповідною заявою.
Важливо! Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення до Пенсійного фонду.
Як виплачують неотриману пенсію
Заборгованість за пенсію виплачується наступним чином:
- Одноразова виплата частини пенсії, але не більше ніж за 12 місяців.
- Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують розмір місячної пенсії.
Для отримання пенсії за минулий період необхідно мати право на пенсію згідно з українським законодавством, подати заяву до ПФУ, надавши всі необхідні документи, та дотримуватись вимог, передбачених законодавством.