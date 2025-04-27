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Економіка Соцвиплати Пенсія не надходила кілька років: як повернути виплати
27 квітня, 15:20
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Пенсія не надходила кілька років: як повернути виплати

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонери можуть відновити втрачену пенсію, якщо вони тимчасово перебували за кордоном, за умови, що не отримували виплати через власну провину.
  • Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення, виплати здійснюються одноразово за 12 місяців, а решта рівними частинами щомісяця.

Якщо ви не отримували пенсію протягом кількох років, держава надає можливість повернути ці виплати. Однак є певні обмеження, про які варто знати.

Хто може відновити втрачену пенсію в Україні

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають право отримати свою пенсію з України, навіть якщо не отримували її кілька років, за умови виконання певних вимог, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, передає 24 Канал.

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За чинним законодавством, компенсацію за неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянин не отримував виплати через власну провину. Тому громадяни, які тривалий час перебували за кордоном і не отримували пенсію, можуть відновити виплати, звернувшись до ПФУ з відповідною заявою.

Важливо! Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення до Пенсійного фонду.

Як виплачують неотриману пенсію

Заборгованість за пенсію виплачується наступним чином:

  • Одноразова виплата частини пенсії, але не більше ніж за 12 місяців.
  • Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують розмір місячної пенсії.

Для отримання пенсії за минулий період необхідно мати право на пенсію згідно з українським законодавством, подати заяву до ПФУ, надавши всі необхідні документи, та дотримуватись вимог, передбачених законодавством.