Як перевірити, чи ваша банкнота не підробка: корисні поради від Нацбанку

У середньому на 1 мільйон випущених номіналів банкнот в Україні може бути до 5 штук підробок. Підробляють здебільшого старі банкноти, оскільки нові мають кращий захист.

Якщо дивитися на статистику підроблених банкнот, то в ній є тільки близько 4% нових номіналів, що були випущені з 2015 року. Про це 24 каналу розповів член ради НБУ Василь Фурман.

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Як українцям уникнути підроблених банкнот

Фурман порадив українцям уважно ставитись до грошей, щоб відрізнити фальшиві банкноти, оскільки здебільшого підробки виготовляються на принтері й дуже легко можна їх побачити.

Якщо у вас виникають якісь сумніви щодо справжності або несправжності – Нацбанк проводить дослідження банкноти взагалі безплатно,

– зазначив член ради НБУ.

Він зауважив, що також варто переходити на безготівкові розрахунки. Так, вони є більш безпечними та зручними.

Як відрізнити фальшиву банкноту

На дотик – необхідно звернути увагу на рельєф окремих зображень . Наприклад, на банкноті номіналом 500 гривень рельєф буде відрізнятися на портреті Григорія Сковороди, зокрема комірці та волоссі, а також надписі "Україна" та "500 гривень";

. Наприклад, на банкноті номіналом 500 гривень рельєф буде відрізнятися на портреті Григорія Сковороди, зокрема комірці та волоссі, а також надписі "Україна" та "500 гривень"; Відповідні водяні знаки , які є на банкноті, наприклад, дублювання портрета;

, які є на банкноті, наприклад, дублювання портрета; Захисна стрічка ;

; Змінюючи кут нахилу, оскільки зображення виконані оптично змінними фарбами. Тобто такими, що змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами.

Фурман пояснив, що у нових банкнотах використовують більш удосконалений захист – інноваційні оптично змінні елементи, які складно підробити. Крім того, Нацбанк протягом останніх років значно посилив захист української гривні.

"Елементи захисту гривні є на досить високому рівні, їх можна порівнювати з євро та доларом", – наголосив член ради Нацбанку.

Фурман пояснив, як відрізнити фальшиву банкноту: дивіться відео

Що чекає на гривню

Голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, що зараз в Україні є надія на зміцнення гривні. Навіть попри те, що на чорному ринку тимчасове затишшя щодо вартості валют, а долар сягає 41,40 гривні.

Насамперед зміцненню сприяють позитивні новини з фронту. Крім того, Нацбанк щільно зайнявся боротьбою з тіньовими обмінниками. По-перше, посилив правила щодо них, по-друге, розширив можливості офіційних обмінників – зняв обмеження щодо продажу готівкової валюти.