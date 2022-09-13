Как проверить, не подделка ли ваша банкнота: полезные советы от Нацбанка

В среднем на 1 млн. выпущенных номиналов банкнот в Украине может быть до 5 штук подделок. Подрабатывают в большинстве своем старые банкноты, поскольку новые имеют лучшую защиту.

Если смотреть на статистику поддельных банкнот, то в ней есть только около 4% новых номиналов, выпущенных с 2015 года. Об этом 24 канала рассказал член совета НБУ Василий Фурман.

Обратите внимание Рынок стабилизировался, – Фурман сказал, когда уменьшится инфляция

Как украинцам избежать поддельных банкнот

Фурман посоветовал украинцам внимательно относиться к деньгам , чтобы отличить фальшивые банкноты, поскольку в большинстве своем подделки производятся на принтере и очень легко можно их увидеть.

Если у вас возникают какие-либо сомнения в подлинности или неподлинности – Нацбанк проводит исследование банкноты вообще бесплатно,

– отметил член совета НБУ.

Он отметил, что также следует переходить на безналичные расчеты . Да, они более безопасны и удобны.

Как отличить фальшивую банкноту

На ощупь необходимо обратить внимание на рельеф отдельных изображений . Например, на банкноте номиналом 500 гривен рельеф будет отличаться на портрете Григория Сковороды, в частности, воротничках и волосах, а также надписи "Украина" и "500 гривен";

. Например, на банкноте номиналом 500 гривен рельеф будет отличаться на портрете Григория Сковороды, в частности, воротничках и волосах, а также надписи "Украина" и "500 гривен"; Подходящие водяные знаки , которые есть на банкноте, например, дублирование портрета;

, которые есть на банкноте, например, дублирование портрета; Защитная лента ;

; Изменяя угол наклона, поскольку изображения выполнены оптически сменными красками. То есть изменяющими цвет при рассмотрении банкноты под разными углами .

Фурман объяснил, что в новых банкнотах используются более усовершенствованная защита – инновационные оптически сменные элементы, которые сложно подделать. Кроме того, Нацбанк в последние годы значительно усилил защиту украинской гривны.

"Элементы защиты гривны на достаточно высоком уровне, их можно сравнивать с евро и долларом", - подчеркнул член совета Нацбанка.

Фурман объяснил, как отличить фальшивую банкноту: смотрите видео

Что ждет гривну

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что сейчас в Украине есть надежда на укрепление гривны . Даже несмотря на то, что на черном рынке временное затишье по стоимости валют, а доллар достигает 41,40 гривны.

Прежде укреплению способствуют положительные новости с фронта. Кроме того Нацбанк плотно занялся борьбой с теневыми обменниками. Во-первых, усилил правила по ним, во-вторых, расширил возможности официальных обменников – снял ограничения по продаже наличной валюты.