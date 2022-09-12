Голова Українського аналітичного центру та економіст Олександр Охріменко повідомляє, що зараз в Україні є надія на зміцнення гривні. Навіть попри те, що зараз на чорному ринку тимчасове затишшя щодо вартості валют, а долар сягає 41,40 гривні.

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Яким чином зміцнюватиметься національна валюта

Насамперед зміцненню сприяють позитивні новини з фронту. Крім того, Нацбанк щільно зайнявся боротьбою з тіньовими обмінниками.

По-перше, посилив правила щодо них, по-друге, розширив можливості офіційних обмінників. Зняв обмеження щодо продажу. Раніше банки, які купували готівкову валюту, могли продати лише 50% її. Нині можна продати 100%. Також Нацбанк провів аукціон, продавши готівкову валюту за безготівкову,

– додає Охріменко.

Після початку повномасштабної війни росії проти України, готівкову валюту не можуть привозити літаками. Тепер вони приземляються в Польщі, звідти в Україну її повинен доправити Нацбанку. Через низку обставин готівкову валюту просто так не возять.

Як долатиметься дефіцит

Нацбанк бачить проблему доларового дефіциту і вирішує її, запевняє Олександр Охріменко.

Упевнений, він продовжить проводити такі аукціони, щоб не було нестачі валюти в банках. Завдання – вибити ґрунт з-під ніг тіньових обмінників. Мета валютних спекулянтів була, є і буде – розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб дорожче продати ті самі долари,

– зауважує він.

НБУ намагається затискати чорний ринок, тим самим, допомає офіційному, щоб курс стабілізувався, а надалі навіть гривня зміцнилася.

Тобто їхня головна ідея – курс в обмінниках максимально близький до офіційного.

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Курс гривні до долара: прогноз

На думку Анна Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, протягом наступного тижня курс гривні до долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41,0 – 42,0 гривень за долар.

Вона запевняє, що ринок подолає дефіцит, що виник. Хоч завозити банкноту наземним транспортом довше, складніше та дорожче, але попит на готівку робить цю процедуру більш рентабельною.

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