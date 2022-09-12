Глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко сообщает, что сейчас в Украине есть надежда на укрепление гривны. Даже несмотря на то, что сейчас на черном рынке временное затишье по стоимости валют, а доллар достигает 41,40 гривны.

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Как будет укрепляться национальная валюта

Прежде укреплению способствуют положительные новости с фронта. Кроме того Нацбанк плотно занялся борьбой с теневыми обменниками.

Во-первых, усилил правила по ним, во-вторых, расширил возможности официальных обменников. Снял ограничения по продаже. Ранее банки, покупавшие наличную валюту, могли продать всего 50% ее. Теперь можно продать 100%. Также Нацбанк провел аукцион, продав наличную валюту за безналичную,

– добавляет Охрименко.

После начала полномасштабной войны россии против Украины, наличную валюту не могут привозить самолетами. Теперь они приземляются в Польше, оттуда в Украину ее должен доставить Нацбанк. В силу ряда обстоятельств наличную валюту просто так не возят.

Как будет преодолеваться дефицит

Нацбанк видит проблему долларового дефицита и решает ее, уверяет Александр Охрименко.

Уверен, он продолжит проводить такие аукционы, чтобы не было недостатка валюты в банках. Задача – выбить почву из-под ног теневых обменников. Цель валютных спекулянтов была, есть и будет – раскачивать рынок, сеять панику, чтобы дороже продать те же доллары,

– замечает он.

НБУ пытается зажимать черный рынок, тем самым помогая официальному, чтобы курс стабилизировался, а в дальнейшем даже гривна укрепилась.

То есть их главная идея – курс в обменниках максимально близок к официальному.

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Курс гривны к доллару: прогноз

По мнению Анна Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, в течение следующей недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,0 – 42,0 гривен за доллар.

Она уверяет, что рынок преодолеет возникший дефицит. Хотя завозить банкноту наземным транспортом дольше, сложнее и дороже, но спрос на наличные деньги делает эту процедуру более рентабельной.

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