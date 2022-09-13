Так, НБУ здійснили кореговане пом'якшення офіційного курсу гривні щодо долара США до 36,6 гривні за долар. Про це 24 каналу розповів член ради НБУ Василь Фурман.

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Ринок стабілізувався

Ринок сьогодні стабілізувався. Золотовалютні резерви Нацбанку у серпні збільшилися на близько 15% і сьогодні складають 22,4 мільярда доларів,

– пояснив член ради НБУ.

Він зазначив, якщо в червні Нацбанк за місяць витрачав 5 мільярдів доларів золотовалютних резервів (ЗВР) на підтримання імпорту та курсу гривні, то сьогодні він витрачає набагато менше. Так, наразі НБУ витрачає 470 мільйонів доларів ЗВР.

Коли рівень інфляції почне зменшуватись

"Говорити про довгострокову перспективу дуже важко, тому що багато буде залежати від війни – як швидко ми її закінчимо, стану економіки, зовнішньої фінансової допомоги та участі Нацбанку у фінансуванні державного бюджету", – зауважив Фурман.

Утім, Національний банк має значний досвід 2014 – 2015 років у боротьбі з високою інфляцією. У 2015 році інфляція була на рівні 60%, сьогодні ж вона значно менше.

Інфляція досягне свого піка у кінці цього – на початку наступного року і почне у нашій державі зменшуватись,

– зазначив член ради Нацбанку.

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