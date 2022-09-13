Так, НБУ осуществили корректируемое смягчение официального курса гривны по отношению к доллару США до 36,6 гривны за доллар. Об этом 24 канала рассказал член совета НБУ Василий Фурман.
Интересно Что будет с курсом доллара в ближайшее время: прогноз банкира
Рынок стабилизировался
Рынок сегодня стабилизировался. Золотовалютные резервы Нацбанка в августе увеличились на около 15% и сегодня составляют 22,4 миллиарда долларов,
– объяснил член совета НБУ.
Он отметил, что если в июне Нацбанк за месяц тратил 5 миллиардов долларов золотовалютных резервов (ЗВР) на поддержание импорта и курса гривны, то сегодня он тратит гораздо меньше. Так, в настоящее время НБУ тратит 470 миллионов долларов ЗВР.
Когда уровень инфляции начнет уменьшаться
"Говорить о долгосрочной перспективе очень трудно, потому что многое будет зависеть от войны - как быстро мы ее закончим , состояния экономики, внешней финансовой помощи и участия Нацбанка в финансировании государственного бюджета", - отметил Фурман.
Впрочем, у Национального банка значительный опыт 2014 – 2015 годов в борьбе с высокой инфляцией. В 2015 году инфляция была на уровне 60%, сегодня она значительно меньше.
Инфляция достигнет своего пика в конце этого – начале следующего года и начнет в нашем государстве уменьшаться,
– отметил член совета Нацбанка.
Фурман рассказал, когда уровень инфляции начнет уменьшаться: смотрите видео
Экономическая ситуация в Украине: коротко
- Девальвация гривни определенным образом помогла несколько улучшить экономическую ситуацию в Украине . Если в начале войны дефицит бюджета составлял ежемесячно около 5 миллиардов долларов, то сейчас – около 4 миллиардов. При этом ежемесячное пособие от партнеров составляет примерно именно 4 миллиарда долларов, а в августе мы получили даже 6.
- Глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко сообщает, что сейчас в Украине есть надежда на укрепление гривны . Даже несмотря на то, что сейчас на черном рынке временное затишье по стоимости валют, а доллар достигает 41,40 гривны.
- Во время войны инфляция для рядового украинца очень болезненна. Рост цен, потеря доходов и прочее сильно влияет на население. Кто и как больше всего страдает инфляцией – читайте в материале .