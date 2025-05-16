Недоотримана пенсія у зв'язку зі смертю: як та кому вона виплачується

В Україні існує поняття "недоотримана пенсія". Це сума виплати, що належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю.

Хто може отримати недоотриману пенсію пенсіонера

Вона виплачується по місяць смерті включно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Гроші надаються членам родини які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Зокрема й непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні.

Зверніть увагу! Подати заяву на недоотриману пенсію можна у сервісних центрах органів ПФУ або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Які документи слід подати, аби отримати кошти

Разом із заявою до Фонду надається:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

паспорт;

інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Зауважте! Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні.



Коли та як виплачується недотримана пенсія

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не включаються до складу спадщини й виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання також додається свідоцтво про право на спадщину.



Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами,

– пояснили у ПФУ.

Важливо! У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.