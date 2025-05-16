Кто может получить недополученную пенсию пенсионера
Она выплачивается по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Деньги предоставляются членам семьи которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти. В том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении.
Обратите внимание! Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов ПФУ или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Какие документы следует подать, чтобы получить средства
Вместе с заявлением в Фонд предоставляется:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- реквизиты банковского счета;
- паспорт;
- другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.
Обратите внимание! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.
Когда и как выплачивается недополученная пенсия
Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения также прилагается свидетельство о праве на наследство.
Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами,
– объяснили в ПФУ.
Важно! В случае подачи заявления через веб-портал - дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.
Как выплачивается недополученная пенсия?
Недополученная пенсия выплачивается органами ПФУ путем зачисления средств на текущий банковский счет заявителя. Если у получателя банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Ощадбанка.