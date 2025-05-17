Чи зберігаються пенсії для мобілізованих пенсіонерів

Пенсійний фонд України роз'яснив, як здійснюються виплати пенсій мобілізованим пенсіонерам. Деталі цього процесу та умови нарахування були оприлюднені органом.

Чи вплине мобілізація на отримання пенсії

Мобілізація не змінить порядок отримання пенсій для колишніх пожежників та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Яка сума від зарплати відраховується на пенсійні внески

За законом, пенсія не припиняється, якщо пенсіонер був призваний на військову службу під час мобілізації. У ПФУ наголошують, що пенсії виплачуються протягом всього особливого періоду або до звільнення з військової служби.

Це стосується всіх пенсіонерів, у тому числі колишніх співробітників служб цивільного захисту, таких як пожежники.

Чи будуть здійснювати виплати у повному обсязі

Таким чином, держава гарантує збереження їхнього права на пенсію, виконуючи соціальні зобов'язання навіть під час воєнного стану. Тому пенсіонери вони можуть бути впевнені, що виплати продовжуватимуться в повному обсязі протягом всієї мобілізації.

Це роз'яснення є особливо важливим для пенсіонерів, мобілізованих під час весняної кампанії 2025 року.