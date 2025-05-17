Повлияет ли мобилизация на получение пенсии

Мобилизация не изменит порядок получения пенсий для бывших пожарных и других пенсионеров, которые вышли на пенсию по выслуге лет, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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По закону, пенсия не прекращается, если пенсионер был призван на военную службу во время мобилизации. В ПФУ отмечают, что пенсии выплачиваются в течение всего особого периода или до увольнения с военной службы.

Это касается всех пенсионеров, в том числе бывших сотрудников служб гражданской защиты, таких как пожарные.

Будут ли осуществлять выплаты в полном объеме

Таким образом, государство гарантирует сохранение их права на пенсию, выполняя социальные обязательства даже во время военного положения. Поэтому пенсионеры они могут быть уверены, что выплаты будут продолжаться в полном объеме в течение всей мобилизации.

Это разъяснение особенно важно для пенсионеров, мобилизованных во время весенней кампании 2025 года.