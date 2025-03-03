Крипта різко зросла в ціні через рішення Трампа: яка ціна біткойна зараз
- 3 березня біткойн зріс в ціні на майже 20% після оголошення Трампа про включення його до нового стратегічного крипторезерву США.
- У лютому біткойн подешевшав на більш як 17%.
3 березня біткойн зріс в ціні на майже 20%, якщо порівнювати з показниками минулого тижня. Це сталося після того, як Трамп оголосив про намір включити його до нового стратегічного крипторезерву США.
Яка крипта подорожчала у березні
До стратегічного запасу США, за указом Трампа, мають додати одразу декілька криптовалют, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Йдеться про такі цифрові валюти:
- Bitcoin (BTC);
- Ethereum (ETH);
- Ripple (XRP);
- Solana (SOL);
- Cardano (ADA).
На тлі цього рішення, сьогодні біткойн подорожчав до 93 057 доларів. Для порівняння, 28 лютого він коштував – 78 273 долари.
Найбільша у світі криптовалюта зросла на п’яту частину від листопадових мінімумів, на яких вона торгувалась у п’ятницю, сприяючи зміні настроїв щодо токена, який падає з середини січня через розчарування тим, що Трамп не виконав обіцянки послабити регулювання,
– йдеться у повідомлення Reuters.
Інша крипта змінилась в ціні так:
- Ethereum (ETH) – подорожчав на 10%;
- Ripple (XRP) – на 31%;
- Solana (SOL) – 15%;
- Cardano (ADA) – 69%.
Трамп дав поштовх, якого чекали криптотрейдери,
– наголосив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.
Нагадаємо! У лютому біткойн подешевшав на більш як 17%.