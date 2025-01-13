Як оформити субсидію на оренду житла
13 січня 2025, 19:58Читать новость на русском
ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Ця ініціатива є частиною зимової програми "єПідтримка".
Які документи потрібні для оформлення субсидії на оренду
Аби оформити субсидію на оренду потрібно подати спеціальну заяву та договір оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСССУ.
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Документи на оформлення субсидії можна подати:
- у відділенні ПФУ;
- у ЦНАПі;
- через портал електронних послуг ПФУ (або застосунок Пенсійного фонду).
Призначення субсидії на оренду розпочнеться з кінця січня. Вона надаватиметься на 6 місяців і далі її можна буде продовжити на той же період.
Зверніть увагу! Розгляд заяви на субсидію триватиме 10 робочих днів. Якщо допомога призначена, вона надходитиме на спеціальний банківський рахунок.
Хто з ВПО отримає допомогу на оренду
Субсидія на оренду надається ВПО, які:
- не отримують допомогу на проживання;
- витрачають на оренду більш як 20% доходу;
- мають житло непридатне для проживання;
- не є учасниками Прихистку;
- переїхали на українську територію і не мають у власності житла у цих областях із загальною площею понад 13,65 метра квадратних на кожного члена сім'ї.