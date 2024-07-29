ЄС готується до боротьби з Трампом: як вплинуть на Європу вибори у США

Представники ЄС уже розробили двоетапний торговий план для роботи з Трампом. Він буде реалізовуватись, якщо політик стане новим президентом США.

Що відомо про цю угоду

Розроблена угода буде запропонована Трампу, за умови, що він веде "каральні мита". Про такі обмеження політик розповідав раніше.

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Трамп хоче ввести мінімальний тариф, що може сягати 10%. Прийняття цього рішення може спричинити скорочення експорту з ЄС на 150 мільярдів євро щорічно.

Представники Європейського Союзу прагнуть знайти оптимальне рішення для обох сторін. Щобільше, ЄС хоче провести обговорення відносно тих американських товарів, які Європа може купувати у більших об'ємах.

Якщо домовленостей не буде досягнуто, Європейський союз обіцяє "відповісти" американському уряду. Відповідно до негативного сценарію, ЄС може скласти список імпортних товарів на які мито буде збільшене до 50% і навіть більше.

Для ЄС значно збільшити експорт з США важко, оскільки він менш цінний, ніж з країн Європи.