Як замовити долари у банку через мобільний застосунок

У деяких банках існує функція замовлення готівкових доларів. Щоб це зробити, потрібно виконати декілька простих дій.

Як замовити долари

На прикладі Приватбанку виявилося, що мінімальна сума замовлення 20 тисяч гривень або 300 одиниць у іншій валюті, але не більше сукупного залишку на ваших картках.

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Замовити суму більшу за залишок можна у вигляді отримання грошового переказу. Для цього треба мати номер, суму, країну відправника переказу тощо.

Через мобільний додаток замовити долари можна наступним чином:

Увійдіть у додаток банку;

Виберіть меню "Сервіси – Послуги – Замовлення готівки";

Зазначте суму й виберіть валюту, яку бажаєте замовити;

Зазначте дату та адресу відділення, де забиратимете кошти;

Перевірте коректність замовлення й натисніть "Підтвердити;

Зі статусом заявки ви можете ознайомитися в меню "Замовлення готівки – Архів заявок".

Доступні для замовлення дати зазначено в календарі.

Важливою новиною є те, що користувачі тепер можуть скасовувати непотрібні замовлення в архіві заявок за один день до запланованої дати отримання.

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