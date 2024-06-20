Як замовити долари у банку через мобільний застосунок
20 червня 2024, 11:33Читать новость на русском
Джерело:Приватбанк
У деяких банках існує функція замовлення готівкових доларів. Щоб це зробити, потрібно виконати декілька простих дій.
Як замовити долари
На прикладі Приватбанку виявилося, що мінімальна сума замовлення 20 тисяч гривень або 300 одиниць у іншій валюті, але не більше сукупного залишку на ваших картках.
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Замовити суму більшу за залишок можна у вигляді отримання грошового переказу. Для цього треба мати номер, суму, країну відправника переказу тощо.
Через мобільний додаток замовити долари можна наступним чином:
- Увійдіть у додаток банку;
- Виберіть меню "Сервіси – Послуги – Замовлення готівки";
- Зазначте суму й виберіть валюту, яку бажаєте замовити;
- Зазначте дату та адресу відділення, де забиратимете кошти;
- Перевірте коректність замовлення й натисніть "Підтвердити;
- Зі статусом заявки ви можете ознайомитися в меню "Замовлення готівки – Архів заявок".
Важливою новиною є те, що користувачі тепер можуть скасовувати непотрібні замовлення в архіві заявок за один день до запланованої дати отримання.
Як перевірити достовірність банкноти на світлі
- Піднесіть банкноту до світла, щоб побачити водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла з'являються портрет історичної особи та цифрове позначення номіналу.
- Ще один елемент захисту, який легко помітити неозброєним оком – наскрізний малюнок. Це зображення, виконане на одному місці на лицьовій і зворотній сторонах банкноти. При розгляді проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюючи один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів та зсувів.
- Цифрове позначення номіналу також передане через латентне зображення. За допомогою збільшувального скла ви зможете прочитати мікротексти – повторювані написи.