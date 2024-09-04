Українським педагогам зарахують стаж набутий за кордоном

3 вересня Кабмін затвердив зміни у порядку виплати надбавок за вислугу років для працівників педагогічної сфери. Йдеться як про тих, хто працює в установах освіти, так і в навчальних закладах.

Як працюватиме нововведення

Відповідно до прийнятого рішення, стаж набутий за кордоном буде зараховуватись до періоду, що дає право на отримання надбавки за вислугою років. Нововведення стосується працівників педагогічних та науково-педагогічних.

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До сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори),

– йдеться у повідомленні Міносвіти.

Є країни з якими Україна не має договорів (угод) такого типу. Однак, через повномасштабну війну більша кількість українських педагогічних та науково-педагогічних працівників були вимушені виїжджати за кордон і працевлаштовуватись там.

Тобто, раніше час роботи за межами України не у всіх випадках додавався до стажу для виплати надбавки за вислугу років. Зараз при працевлаштуванні в українські заклади освіти педагогічних чи науково-педагогічних працівників, цей період враховуватиметься.

Як це відбуватиметься на практиці

Учитель пропрацював 17 років у українській школі. Його стаж складав 17 років, надбавка – 20%.

Після початку повномасштабної війни ця особа була вимушена переїхати у Люксембург. Там учитель пропрацював ще 3 роки і після завершення військових дій повернувся в Україну.

Згодом цей педагог вирішив працевлаштуватися на педагогічну посаду в українську школу знову. Набуті за кордоном 3 роки будуть дораховані до стажу. Тобто, людина зможе отримати не 20% посадового окладу, а 30%.