Як працюватиме нововведення

Відповідно до прийнятого рішення, стаж набутий за кордоном буде зараховуватись до періоду, що дає право на отримання надбавки за вислугою років. Нововведення стосується працівників педагогічних та науково-педагогічних.

Читайте також Для колишніх військових: як змінити банк для отримання пенсії

До сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори),

– йдеться у повідомленні Міносвіти.

Є країни з якими Україна не має договорів (угод) такого типу. Однак, через повномасштабну війну більша кількість українських педагогічних та науково-педагогічних працівників були вимушені виїжджати за кордон і працевлаштовуватись там.

Тобто, раніше час роботи за межами України не у всіх випадках додавався до стажу для виплати надбавки за вислугу років. Зараз при працевлаштуванні в українські заклади освіти педагогічних чи науково-педагогічних працівників, цей період враховуватиметься.

Як це відбуватиметься на практиці

Учитель пропрацював 17 років у українській школі. Його стаж складав 17 років, надбавка – 20%.

Після початку повномасштабної війни ця особа була вимушена переїхати у Люксембург. Там учитель пропрацював ще 3 роки і після завершення військових дій повернувся в Україну.

Згодом цей педагог вирішив працевлаштуватися на педагогічну посаду в українську школу знову. Набуті за кордоном 3 роки будуть дораховані до стажу. Тобто, людина зможе отримати не 20% посадового окладу, а 30%.