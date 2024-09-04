Как будет работать нововведение

Согласно принятому решению, стаж приобретенный за рубежом будет засчитываться в период, дающий право на получение надбавки за выслугу лет. Нововведение касается работников педагогических и научно-педагогических.

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До сих пор время работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников за пределами Украины засчитывали в стаж педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет, если это предусматривали международные соглашения (договоры),

– говорится в сообщении Минобразования.

Есть страны с которыми Украина не имеет договоров (соглашений) такого типа. Однако из-за полномасштабной войны большее количество украинских педагогических и научно-педагогических работников были вынуждены выезжать за границу и трудоустраиваться там.

То есть, ранее время работы за пределами Украины не во всех случаях добавлялось в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет. Сейчас при трудоустройстве в украинские учебные заведения педагогических или научно-педагогических работников, этот период будет учитываться.

Как это будет происходить на практике

Учитель проработал 17 лет в украинской школе. Его стаж составлял 17 лет, надбавка – 20%.

После начала полномасштабной войны этот человек был вынужден переехать в Люксембург. Там учитель проработал еще 3 года и после завершения военных действий вернулся в Украину.

Впоследствии этот педагог решил трудоустроиться на педагогическую должность в украинскую школу снова. Приобретенные за рубежом 3 года будут досчитаны в стаж. То есть, человек сможет получить не 20% должностного оклада, а 30%.