Стаж за Північним колом: чому Пенсійний Фонд не завжди його зараховує

Робота в районах Крайньої Півночі до 1991 року зараховується до стажу в полуторному розмірі, тобто рік за півтора. Однак, таке зарахування відбувається за умови, що робота здійснювалась на підставі строкового трудового договору.

Як зараховується стаж за роботу на Півночі

Якщо людина працювала на Півночі за контрактом, їй надавалися певні пільги, включаючи обчислення стажу.

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Якщо в трудовій книжці немає інформації про укладений трудовий договір або відповідного штампа, це може стати причиною відмови в зарахуванні північного стажу.

Для підтвердження пільгового стажу на Крайній Півночі кращими документами є трудові угоди, якщо вони збереглися. А крім того, документи про бронювання житла в тих районах, що надавалися працівникам, які приїхали за контрактом.

Угода має містити всі пільги, включаючи пільговий стаж. Якщо в архівній довідці немає інформації про укладення строкового трудового договору, Пенсійний фонд не має підстав зараховувати цей період у пільговому порядку.