Без вищої освіти: як в Україні заробляти понад 30 000 гривень

В Україні середня зарплатня складає близько 16 000 гривень. Втім, можна заробляти набагато більше. Для деяких високооплачуваних вакансій навіть не потрібна вища освіта.

Найвисокооплачуванішими є позиція рієлтора, водія-далекобійника, маляра, конструктора меблів, тонувальника авто та механіка. Багато компаній пропонують цим спеціалістам понад 30 000 доходу.

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Рієлтор

Працюючи рієлтором можна заробляти до 100 000 гривень. У вимогах вакансії не йдеться про наявність диплому, а всі необхідні навички можна отримати під час безкоштовного навчання на в компанії. При цьому дещо більшу зарплатню отримують ті спеціалісти, які займаються продажем елітної нерухомості.

Далекобійник

Водій вантажної машини чи бензовоза може заробляти близько 50 тисяч гривень. Для працевлаштування необхідно мати досвід роботи від 1 року. Таку вакансію пропонують як мережі АЗС, так і представники ритейлу. Трохи меншу суму винагороди пропонують водіям пасажирських перевезень.

Тонувальник авто

Такий спеціаліст може заробляти понад 45 тисяч гривень. При цьому для працевлаштування необхідно мати попередній досвід. В обов'язки входить тонування автоскла, укріплення та захист автоскла, розтонування та зняття плівок.

Маляр МФД-фасадів

Така робота може приносити дохід близько 40 тисяч гривень на місяць. Для працевлаштування необхідно мати досвід роботи маляром по дереву. Крім того, треба вміти працювати з пульверизатором. В обов'язки входить нанесення фарби на фасади. Одна з важливих переваг – офіційне працевлаштування та біла заробітна плата.

Механік

Автомеханік в Україні може заробляти близько 30 тисяч гривень. До того ж бажаний досвід роботи від 2 років. Такий спеціаліст має проводити діагностику поломок та самі роботи. Розмір заробітної плати залежить від обсягів робіт. Чим популярнішою є станція технічного обслуговування, тим більшою буде зарплата.

В якій області найвищі зарплатні

За даними аналітики, впродовж війни найвищі середні зарплати були у Тернопільській (в середньому 23,5 тисячі гривень), Волинській (21,5 тисячі гривень), Закарпатській (21 тисяча гривень), Рівненській (21 тисяча гривень) та Львівській (19,5 тисячі гривень) областях.

За даними комітету ВРУ з питань фінансів, середня заробітна плата в Україні за 2022 рік зросла на 6%. В середньому по всім категоріям спостерігається підвищення заробітної плати порівняно з роком пандемії (2021 рік). Наприклад, у сфері логістики в середньому зарплати зросли на 20%, у виробничій сфері на 10%, а у роздрібній торгівлі на 25%.