Наиболее высокооплачиваемыми являются позиция риелтора, водителя-дальнобойщика, маляра, конструктора мебели, тонировщика авто и механика. Многие компании предлагают этим специалистам более 30 000 доходов.

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Риелтор

Работая риелтором, можно зарабатывать до 100 000 гривен. В требованиях вакансии речь не идет о наличии диплома, а все необходимые навыки можно получить во время бесплатного обучения в компании. При этом несколько большую зарплату получают специалисты, которые занимаются продажей элитной недвижимости.

Дальнобойщик

Водитель грузовой или бензовоза может зарабатывать около 50 тысяч гривен. Для работы необходимо иметь опыт работы от 1 года. Такую вакансию предлагают как сети АЗС, так и представители ритейла. Несколько меньшую сумму вознаграждения предлагают водителям пассажирских перевозок.

Тонировщик авто

Такой специалист может зарабатывать более 45 тысяч гривен. При этом для трудоустройства необходимо иметь опыт. В обязанности входит тонировка автостекла, укрепление и защита автостекла, растонировка и снятие пленок.

Маляр МФД-фасадов

Такая работа может приносить доход около 40 тысяч гривен в месяц. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы маляром по дереву. Кроме того, нужно уметь работать с пульверизатором. В обязанности входит нанесение краски на фасады. Одно из важных преимуществ – официальное трудоустройство и белая заработная плата.

Механик

Автомеханик в Украине может зарабатывать около 30 тысяч гривен. К тому же желателен опыт работы от 2 лет. Такой специалист должен проводить диагностику поломок и работы. Размер заработной платы зависит от объемов работ. Чем популярнее станция технического обслуживания, тем больше будет зарплата.

В какой области самые высокие зарплаты

По данным аналитики, на протяжении войны самые высокие средние зарплаты были в Тернопольской (в среднем 23,5 тысяч гривен), Волынской (21,5 тысяч гривен), Закарпатской (21 тысяч гривен), Ровенской (21 тысяч гривен) и Львовской (19,5 тысяч гривен) областях.

По данным комитета ВРУ по финансам, средняя заработная плата в Украине за 2022 год выросла на 6%. В среднем по всем категориям наблюдается повышение заработной платы по сравнению с годом пандемии (2021 год). К примеру, в сфере логистики в среднем зарплаты выросли на 20%, в производственной сфере на 10%, а в розничной торговле на 25%.