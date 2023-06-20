Пенсія може зрости на понад 50%: як збільшити розмір виплат

Пенсіонери в Україні можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Для цього варто лише вийти на заслужений відпочинок пізніше.

Хто з пенсіонерів може збільшити рівень пенсії

Ті пенсіонери, яким виповнилося 60 років, а також, вони мають необхідну кількість стажу, можуть відмовитися від пенсії та продовжити працювати. Відтак після цього при виході на пенсію їм зарахують понаднормовий стаж, що таким чином підвищить рівень пенсії.

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Згідно з законом ті особи, які пізніше отримують пенсію, можуть розраховувати на більшу пенсію:

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на термін до 5 років;

на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років.

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що враховуватимуть лише повні місяці.

Ще у березні, коли проводилася індексація пенсійних виплат, надбавку до пенсій не отримали:

працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Нагадуємо, що індексація становила 19,7%. Під неї потрапило 10,5 мільйонів українців, які в середньому отримали 600 гривень надбавки.