Як вираховується пенсія

Відповідно до закону під час обчислення пенсії в Україні враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу, який починається з липня 2000 року.

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Крім того, якщо пенсіонер забажає, то для обчислення пенсії може враховуватися ще й заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Важливо! Зарплата за кожен місяць, враховуючи зазначений період, обчислюється за допомогою індивідуального коефіцієнта зарплати. Він визначається через зіставлення зарплати людини із середньою зарплатою по Україні в цьому місяці.

Цікаво, що місяці із невигідним заробітком, тобто коли коефіцієнт низький, можна виключати з періоду, за який зараховується заробітна плата. Це можна було робити й під час карантину у 2020 році.

Низький коефіцієнт заробітної плати: як це впливає на пенсію

Як пояснюють у Пенсійному фонді, місяці роботи під час карантину та воєнного стану будуть враховані до страхового стажу, однак якщо коефіцієнт зарплати низький порівняно з іншими місяцями, його можна не враховувати.

Саме ця невигідна заробітна плата може мати негативний вплив на розмір пенсії у майбутньому. Тому це дозволили мінімізувати й назвали оптимізацією заробітку.

Відтак під час оптимізації можна виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу. Втім не більш як 10% тривалості страхового стажу.

Водночас понад 10% тривалості страхового стажу, може бути виключено заробіток за періоди карантину, воєнного стану та строкової військової служби.

Також у перелік входить навчання, догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.