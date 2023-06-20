Як вираховується пенсія
Відповідно до закону під час обчислення пенсії в Україні враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу, який починається з липня 2000 року.
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Крім того, якщо пенсіонер забажає, то для обчислення пенсії може враховуватися ще й заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.
Цікаво, що місяці із невигідним заробітком, тобто коли коефіцієнт низький, можна виключати з періоду, за який зараховується заробітна плата. Це можна було робити й під час карантину у 2020 році.
Низький коефіцієнт заробітної плати: як це впливає на пенсію
Як пояснюють у Пенсійному фонді, місяці роботи під час карантину та воєнного стану будуть враховані до страхового стажу, однак якщо коефіцієнт зарплати низький порівняно з іншими місяцями, його можна не враховувати.
Саме ця невигідна заробітна плата може мати негативний вплив на розмір пенсії у майбутньому. Тому це дозволили мінімізувати й назвали оптимізацією заробітку.
- Відтак під час оптимізації можна виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу. Втім не більш як 10% тривалості страхового стажу.
- Водночас понад 10% тривалості страхового стажу, може бути виключено заробіток за періоди карантину, воєнного стану та строкової військової служби.
- Після проведення оптимізації період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.