Як збільшиться розмір пенсії: це можна зробити при виході на пенсію пізніше 60 років

Відомо, що ті пенсіонери, які продовжують працювати, а пенсію вирішили отримувати пізніше, можуть отримувати збільшений розмір пенсійних виплат. Інколи розмір може зрости навіть на понад 50%. Для цього потрібно, щоб пенсіонер подав спеціальне звернення до Пенсійного фонду.

Як можна збільшити свою пенсію

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на "Урядовий портал", при відстрочці до 60 місяців розмір пенсійних виплат за віком зростає на 0,5% після досягнення 60 років за кожен повний місяць набутого страхового стажу.

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Водночас якщо відстрочка понад 60 місяців, тоді пенсія зростає на 0,75% після 60 років за кожен повний місяць набутого страхового стажу.

Відтак якщо пенсіонер надалі працює після досягнення пенсійного віку, то пенсія змінюється таким чином:

за рік – зросте на 6%,

– зросте на 6%, за 2 роки – зросте на 12%,

– зросте на 12%, за 6 років – зросте на 54%.

Зверніть увагу! Для того, аби вийти на заслужений відпочинок "з відстрочкою" потрібно подати звернення до Пенсійного фонду. Зазвичай виплати призначаються за заявою пенсіонера з першого числа місяця.