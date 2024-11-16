Как можно увеличить свою пенсию
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на "Правительственный портал", при отсрочке до 60 месяцев размер пенсионных выплат по возрасту возрастает на 0,5% после достижения 60 лет за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.
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В то же время если отсрочка более 60 месяцев, тогда пенсия растет на 0,75% после 60 лет за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.
Поэтому если пенсионер в дальнейшем работает после достижения пенсионного возраста, то пенсия меняется следующим образом:
- за год – вырастет на 6%,
- за 2 года – вырастет на 12%,
- за 6 лет – вырастет на 54%.
Обратите внимание! Для того, чтобы выйти на заслуженный отдых "с отсрочкой" нужно подать обращение в Пенсионный фонд. Обычно выплаты назначаются по заявлению пенсионера с первого числа месяца.