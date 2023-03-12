Українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії на 54%

Українські пенсіонери можуть збільшити свої пенсії, якщо накопичать більше стажу. Надбавка буде збільшуватися за кожен місяць понаднормового стажу.

На скільки може збільшитися пенсія

Якщо на момент досягнення пенсійного віку та отримання необхідного пенсійного стажу людина вирішить відмовитися від пенсії і продовжити працювати, то з кожним місяцем пенсія збільшуватиметься. Щоправда, не кардинально.

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За законом, у разі збільшення страхового стажу розмір пенсії збільшується:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років;

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років.

Тобто, якщо рік по досягненню пенсійного стажу не виходити на пенсію, то надбавка становитиме 6%, а якщо на два роки, то 12%. Якщо відстрочка складе 6 років, то основний розмір пенсії зросте на 54%.

Чи це вигідно пенсіонеру

Багато залежить від розміру пенсії. Але у більшості випадків брати відстрочку невигідно. Наприклад, якщо пенсія складає 4000, то відстрочивши її на рік ви отримуватимете 4240 гривень. При цьому втратиться 48 000 виплат, які можна було б отримувати протягом року.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію