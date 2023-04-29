Не вистачає на пенсію: як збільшити свій страховий стаж

Щоб вийти на пенсію у 60 років зараз, необхідно накопичити не менше 30 років страхового стажу. Передбачається, що з кожним роком він зростатиме й у 2028 році потрібно буде вже накопичити не менше 35 років.

Однак якщо ви маєте менше, то можете докупити страховий стаж, сплативши внески до Пенсійного Фонду України.

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Як купити стаж через ПФУ

Варто зазначити, що українці можуть докупити необхідну кількість страхового стажу не лише собі, але й сплатити добровільні внески на користь третіх осіб.

Довідка: страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як докупити страховий стаж

Зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.

Вибрати опцію “Договір на добровільну участь”.

Заповнити форму та сплатити добровільний внесок.

Розмір та періодичність сплати добровільного внеску кожен визначає самостійно. Але для того, щоб купити страховий стаж за один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску – 1 474 гривень.

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