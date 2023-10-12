Від заміни батарей до плівок на вікнах: як зменшити платіжки за тепло взимку
На вулицях вже відчувається прохолода, а це лише середина осені. Водночас за декілька тижнів українці сповна зможуть відчути справжню зиму. У такі періоди тепло в домівках не необхідність, а потреба. Однак всі ми розуміємо, що платити за це потрібно чималі кошти.
Як можна заощадити на теплі
Українці можуть зменшити суми у платіжках за опалення. Для цього потрібно дотримуватися деяких дієвих способів, а саме:
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- Варто утеплити будинок
Це один із найпоширеніших методів зберегти тепло та заощадити на платіжках. Відтак будинки у понад 26,5 метрів утеплюються лише з негорючих матеріалів: мінеральною, кам'яною або базальтовою ватою. Крім того, можна встановити дотягувачі для вхідних та тамбурних дверей. Це зберігатиме тепло у під'їзді.
- Замінити старі батареї на нові, які регулюються
Такий дієвий і найпоширеніший спосіб справді може зменшити суму у квитанціях за теплопостачання. Все через те, що тепло можна відрегулювати, адже коли вас немає вдома радіатор можна прикручувати на декілька градусів. Розхід тепла буде меншим.
- Встановити індивідуальний тепловий пункт
Він разом з загальнобудинковим лічильником, а також з погодним регулятором тепла будуть реагувати на температуру повітря на вулиці. Відповідно якщо на дворі відносно тепло чи холодно, то у квартиру подаватиметься та кількість тепла, яка потрібна.
Втім є один мінус, адже встановлювати такий пункт варто лише, коли система опалення збалансована. А це встановлення балансувальних клапанів на стояках, перевірка рівня зношеності труб опалення тощо.
- Окремий лічильник у квартирі
В Україні діє така система, коли у багатоквартирних будинках загальний розхід пропорційно ділять на кількість квартир. З окремим лічильником ви можете заощадити, адже платитимете лише за власний розхід.Важливо! Поквартирні лічильники можна встановити лише якщо у будинку є горизонтальне розведення системи опалення – коли можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.
Дешеві лайфхаки заощадження на платіжках
Усі вище описані методи потребують чималих коштів, але якщо фінанси обмежені, то можна скористатися простими способами зберегти тепло та зекономити:
- Теплозахист між стіною та батареєю – таке алюмінійове покриття відзеркалюватиме тепло від батареї та направлятиме у середину кімнати. Таким чином тепло краще зберігається в кімнаті. Для цього підійде і фольга.
- Зніміть декоративні решітки з батарей – такі решітки можуть екранувати близько 20% тепла від батареї.
- Встановіть прозору плівку на вікнах – це допомагає забезпечити декілька градусів тепла у зоні навколо вікон.
- Темний колір батарей можуть випромінювати на 8% більше тепла, ніж білі.
- Провітрюйте кімнати – звичайно, що у такий спосіб тепло тікатиме з оселі, втім у цього є логічне пояснення. Якщо приміщення не провітрювати, то підвищується ризик захворіти ГРВІ.