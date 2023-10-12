Від заміни батарей до плівок на вікнах: як зменшити платіжки за тепло взимку

На вулицях вже відчувається прохолода, а це лише середина осені. Водночас за декілька тижнів українці сповна зможуть відчути справжню зиму. У такі періоди тепло в домівках не необхідність, а потреба. Однак всі ми розуміємо, що платити за це потрібно чималі кошти.

Як можна заощадити на теплі

Українці можуть зменшити суми у платіжках за опалення. Для цього потрібно дотримуватися деяких дієвих способів, а саме:

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Варто утеплити будинок

Це один із найпоширеніших методів зберегти тепло та заощадити на платіжках. Відтак будинки у понад 26,5 метрів утеплюються лише з негорючих матеріалів: мінеральною, кам'яною або базальтовою ватою. Крім того, можна встановити дотягувачі для вхідних та тамбурних дверей. Це зберігатиме тепло у під'їзді.

Замінити старі батареї на нові, які регулюються

Такий дієвий і найпоширеніший спосіб справді може зменшити суму у квитанціях за теплопостачання. Все через те, що тепло можна відрегулювати, адже коли вас немає вдома радіатор можна прикручувати на декілька градусів. Розхід тепла буде меншим.

Встановити індивідуальний тепловий пункт

Він разом з загальнобудинковим лічильником, а також з погодним регулятором тепла будуть реагувати на температуру повітря на вулиці. Відповідно якщо на дворі відносно тепло чи холодно, то у квартиру подаватиметься та кількість тепла, яка потрібна.

Втім є один мінус, адже встановлювати такий пункт варто лише, коли система опалення збалансована. А це встановлення балансувальних клапанів на стояках, перевірка рівня зношеності труб опалення тощо.

Окремий лічильник у квартирі

В Україні діє така система, коли у багатоквартирних будинках загальний розхід пропорційно ділять на кількість квартир. З окремим лічильником ви можете заощадити, адже платитимете лише за власний розхід.

Дешеві лайфхаки заощадження на платіжках

Поквартирні лічильники можна встановити лише якщо у будинку є горизонтальне розведення системи опалення – коли можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.

Усі вище описані методи потребують чималих коштів, але якщо фінанси обмежені, то можна скористатися простими способами зберегти тепло та зекономити:

Теплозахист між стіною та батареєю – таке алюмінійове покриття відзеркалюватиме тепло від батареї та направлятиме у середину кімнати. Таким чином тепло краще зберігається в кімнаті. Для цього підійде і фольга.

таке алюмінійове покриття відзеркалюватиме тепло від батареї та направлятиме у середину кімнати. Таким чином тепло краще зберігається в кімнаті. Для цього підійде і фольга. Зніміть декоративні решітки з батарей – такі решітки можуть екранувати близько 20% тепла від батареї.

такі решітки можуть екранувати близько 20% тепла від батареї. Встановіть прозору плівку на вікнах – це допомагає забезпечити декілька градусів тепла у зоні навколо вікон.

– це допомагає забезпечити декілька градусів тепла у зоні навколо вікон. Темний колір батарей можуть випромінювати на 8% більше тепла, ніж білі.

можуть випромінювати на 8% більше тепла, ніж білі. Провітрюйте кімнати – звичайно, що у такий спосіб тепло тікатиме з оселі, втім у цього є логічне пояснення. Якщо приміщення не провітрювати, то підвищується ризик захворіти ГРВІ.

Краще провітрювати кімнату не через віконний режим "провітрювання", а відкривати вікна навстіж на короткий проміжок часу.