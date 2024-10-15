Голова Житомирської ОВА розповів, як на Житомирщині вдалося уникнути масштабних відключень

Енергосистема України сильно пошкоджена. Через це у більшості міст були відключення світла, що тривали по багато годин. Житомирщині вдалося уникнути таких масштабних обмежень.

Як на Житомирщині зменшили кількість відключень

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що на Житомирщині вдалося уникнути масштабних відключень внаслідок сукупності багатьох факторів. Зокрема, завдяки фаховості обласних керівників.

Читайте також Людей з бойлерами це теж стосується: українцям нагадали про важливу процедуру

Віталій Бунечко Голова Житомирської обласної військової адміністрації Дуже багато претензій в інших областях виникали тому, що не витримувалися графіки. А ми дуже жорстко слідкували за цим: якщо було написано, що світла не буде з 14 до 16 години, то його стільки і не було, а не, скажімо, з 13 до 17... Ми цього досягли тільки за рахунок фаховості.

Бунечко наголосив, що деякі аварійні ситуації вирішувались швидко, у тому числі завдяки людяності та оперативності. Урядовець нагадав як Житомирщина допомагала Києву пройти цей важкий період.

За першим покликом наші підприємства вимикали електрику у себе, щоб споживачі в Київській області отримували світло трішки довше, аніж по кілька годин на добу,

– наголосив Бунечко.

Зверніть увагу! Урядовець також зазначив, що нового плану, як здійснювати таку підтримку у холодний період, поки що немає.