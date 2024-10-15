Як на Житомирщині зменшили кількість відключень

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що на Житомирщині вдалося уникнути масштабних відключень внаслідок сукупності багатьох факторів. Зокрема, завдяки фаховості обласних керівників.

Читайте також Людей з бойлерами це теж стосується: українцям нагадали про важливу процедуру

Віталій Бунечко Голова Житомирської обласної військової адміністрації Дуже багато претензій в інших областях виникали тому, що не витримувалися графіки. А ми дуже жорстко слідкували за цим: якщо було написано, що світла не буде з 14 до 16 години, то його стільки і не було, а не, скажімо, з 13 до 17... Ми цього досягли тільки за рахунок фаховості.

Бунечко наголосив, що деякі аварійні ситуації вирішувались швидко, у тому числі завдяки людяності та оперативності. Урядовець нагадав як Житомирщина допомагала Києву пройти цей важкий період.

За першим покликом наші підприємства вимикали електрику у себе, щоб споживачі в Київській області отримували світло трішки довше, аніж по кілька годин на добу,

– наголосив Бунечко.

Зверніть увагу! Урядовець також зазначив, що нового плану, як здійснювати таку підтримку у холодний період, поки що немає.