Передача показників лічильників

У "Центрі комунального сервісу" нагадали, що жителі Києва мають подавати показники лічильників з 5 числа кожного місяця до останнього дня місяця.

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На цей же період передбачена передача постачальнику документів про проведену перевірку, заміну або встановлення лічильника, якщо така процедура була зроблена. Лише в такому разі лічильник візьмуть на комерційний облік, а показники братимуть до обліку.

Нагадаємо! Власники бойлерів, які не користуються гарячою водою, також мають передавати показники лічильників щомісяця, навіть якщо вони не змінюються.

Показники лічильників дозволяють постачальнику правильно розподілити обсяги гарячої та холодної води, а також водовідведення.