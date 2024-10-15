Передача показаний счетчиков

У "Центре коммунального сервиса" напомнили, что жители Киева должны подавать показания счетчиков с 5 числа каждого месяца до последнего дня месяца.

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На этот же период предусмотрена передача поставщику документов о проведенной проверке, замене или установке счетчика, если такая процедура была сделана. Только в таком случае счетчик возьмут на коммерческий учет, а показатели будут принимать к учету.

Напомним! Владельцы бойлеров, которые не пользуются горячей водой, также должны передавать показания счетчиков ежемесячно, даже если они не меняются.

Показания счетчиков позволяют поставщику правильно распределить объемы горячей и холодной воды, а также водоотведения.