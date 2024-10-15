Как на Житомирщине уменьшили количество отключений
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что на Житомирщине удалось избежать масштабных отключений. На это повлияли многие факторы, в частности профессионализм областных руководителей.
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Очень много претензий в других областях возникали потому, что не выдерживались графики. А мы очень жестко следили за этим: если было написано, что света не будет с 14 до 16 часов, то его столько и не было, а не, скажем, с 13 до 17... Мы этого достигли только за счет профессионализма.
Бунечко отметил, что некоторые аварийные ситуации решались оперативно, в том числе благодаря высокой сознательности. Чиновник напомнил, как Житомирщина помогала Киеву пройти этот тяжелый период.
По первому зову наши предприятия выключали электричество у себя, чтобы потребители в Киевской области получали свет немного дольше, чем по несколько часов в сутки,
– подчеркнул Бунечко.
Обратите внимание! Чиновник также отметил, что нового плана, как осуществлять такую поддержку в холодный период, пока нет.