Как на Житомирщине уменьшили количество отключений

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что на Житомирщине удалось избежать масштабных отключений. На это повлияли многие факторы, в частности профессионализм областных руководителей.

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Виталий Бунечко Глава Житомирской областной военной администрации Очень много претензий в других областях возникали потому, что не выдерживались графики. А мы очень жестко следили за этим: если было написано, что света не будет с 14 до 16 часов, то его столько и не было, а не, скажем, с 13 до 17... Мы этого достигли только за счет профессионализма.

Бунечко отметил, что некоторые аварийные ситуации решались оперативно, в том числе благодаря высокой сознательности. Чиновник напомнил, как Житомирщина помогала Киеву пройти этот тяжелый период.

По первому зову наши предприятия выключали электричество у себя, чтобы потребители в Киевской области получали свет немного дольше, чем по несколько часов в сутки,

– подчеркнул Бунечко.

Обратите внимание! Чиновник также отметил, что нового плана, как осуществлять такую поддержку в холодный период, пока нет.